(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Sabato all’arena “Acqua del Turco” concerto al tramonto per salutare l’estate
È in programma sabato alle 18,30 all’arena “Acqua del Turco” ad Anzio Colonia un concerto al tramonto per salutare l’estate. Si esibiranno Trilussa e Cil, giovani cantautori che idealmente riceveranno il testimone dalla Corale polifonica “Città di Anzio” che sempre al tramonto, il 20 giugno scorso, aveva salutato l’avvento della bella stagione.
“Continuiamo a offrire appuntamenti in tutte le zone della città – dice l’assessore al turismo, Valentina Corrado – sono stati più di 80 quelli che si sono svolti durante la stagione, a partire dal concerto di Benj e Fede con il quale abbiamo iniziato in piazza Garibaldi e passando per eventi in ogni quartiere. Stiamo già lavorando per una serie di iniziative da qui al prossimo anno”.
BIO TRILUSSA:
Trilussa, pseudonimo di Marco Fucci, nasce a Roma, città di cui racconta anche nelle sue canzoni. Trilussa è l’inizio di un percorso durato vari anni che ha portato l’artista a maturare un’identità incentrata sulla musica cantautorale pop/folk, che nasce dall’amore per la chitarra e dall’ascolto già in tenera età dei cantautori italiani. Dopo l’uscita dei primi singoli: ‘’Già da ora’’, ‘’Viale Gottardo’’ e ‘’Tutta colpa’’, che ottengono da subito un buon riscontro, l’artista inaugura il suo percorso in Honiro Label e Understand con i primi singoli, ‘’Mi Ferirai’’ e ‘’Non lo capiresti mai’’ e “Tuo no”.
BIO CIL:
Cil (pseudonimo di Leonardo Serenelli) è un giovane cantautore pop italo-sudcoreano, nato nelle Marche e cresciuto tra Milano e Roma, città dove oggi sviluppa la sua carriera. Dopo la vittoria di un contest organizzato da Doom Entertainment, pubblica con Universal Music Italia il singolo Il Tipo Strano, che gli permette anche di collaborare con un noto brand per uno spot promozionale. Con la realtà romana Understand ha già rilasciato sei singoli: tra questi Inizio di Maggio, che lo porta tra i 12 finalisti del contest 1MNext, e Oh Mama, brano che ha contribuito a consolidare la sua notorietà. A questi traguardi si aggiungono il terzo posto al Montesilvano Next Gen e la partecipazione a una sfida ad Amici, esperienze che ne hanno rafforzato il percorso artistico. Cil continua oggi a lavorare su nuova musica e progetti che mirano a costruire una carriera solida e curata in ogni dettaglio.
Anzio, 24 settembre 2025
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Sabato all’arena “Acqua del Turco” concerto al tramonto per salutare l’estate