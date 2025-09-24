Close Menu
MO: Braga (Pd), Meloni contro Flotilla perché non ha capito. Ha sempre boicottato iniziative contro Netanyahu

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 MO: Braga (Pd), Meloni contro Flotilla perché non ha capito. Ha sempre boicottato iniziative contro Netanyahu
Invece di attaccare un’iniziativa umanitaria Meloni avrebbe potuto esercitare il suo potere nei momenti opportuni. Al contrario ha schierato l’Italia con Netanyahu l’artefice della distruzione di Gaza, ha boicottato tutti i tentativi di sanzioni e ora se la prende con chi vorrebbe poter fare avere cibo medicinali e beni di prima necessità a chi non ha più nulla. La Flotilla è partita grazie all’impegno di migliaia di cittadini e i parlamentari coinvolti lo sono perché credono nelle azioni dal basso. Screditare Flotilla significa non aver capito da che parte sta il popolo italiano.
Così in una nota Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera dei Deputati.
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

