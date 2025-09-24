Close Menu
Memoria di 4 allenatori. Spoleto celebra Otello Venturi, Pietro Sbardella, Paolo Laureti e Tonino Pierantozzi

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 MEMORIE DI 4 ALLENATORI. SPOLETO CELEBRA ONELIO VENTURI, PIETRO SBARDELLA, PAOLO LAURETI E TONINO PIERANTOZZI
L’iniziativa, in programma domenica 28 settembre al PalaRota, è organizzata da Blubasket e Atomika Basket
?”Memorie di 4 allenatori”. Questo il nome dell’iniziativa delle società sportive Blubasket e Atomika Basket e patrocinata dal Comune di Spoleto, organizzata per celebrare il ricordo di quattro indimenticati allenatori spoletini: Otello Venturi, Pietro Sbardella, Paolo Laureti e Tonino Pierantozzi.
L’appuntamento è in programma domenica 28 settembre al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, dove si svolgerà un torneo under14 maschile con le squadre di Atomika Spoleto, Valdiceppo Basket, Olimpia Roma e Liceum Roma.
L’inizio è previsto alle ore 9.30 per la sfida tra la Atomika Basket e Valdiceppo Basket, a cui seguirà la partita tra la Olimpia Roma e la Liceum Roma (ore 11.15).
Nel pomeriggio, alle ore 15.45, è in programma la finale per il 3° e 4° posto, mentre la finalissima si terrà alla 17.30.
Alle ore 19.00, insieme alla premiazione delle squadre, è prevista la consegna del premio “Paolo Ciaramellari” al miglior allenatore e del premio “Paolo Pioli” al miglior giocatore.
Nel corso della cerimonia interverranno le autorità cittadine e le famiglie dei quattro allenatori.
Ufficio Stampa, Comunicazione e Trasparenza
Davide Fabrizi
Giornalista

