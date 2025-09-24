(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Mediorente: Scotto e Corrado (Pd), Meloni ci richiama all’ordine? dichiarazioni incredibili e senza precedenti
“La Presidente del Consiglio chiede un atto di responsabilità ai Parlamentari di opposizione che sono sulla Flottilla? Una dichiarazione incredibile e senza precedenti. Siamo talmente responsabili che abbiamo accompagnato 59 attivisti italiani in una missione umanitaria che avrebbe dovuto organizzare il Governo italiano. Siamo parlamentari della Repubblica, nessuno, nemmeno il capo del governo può permettersi di richiamarci all’ordine. Perché svolgiamo il nostro mandato con disciplina e onore nel pieno rispetto della Costituzione italiana che ripudia la guerra e promuove la coesistenza pacifica tra i popoli. E lo facciamo anche su queste barche difendendo il diritto internazionale”.
Così i democratici Arturo Scotto e Annalisa Corrado dalla Flotilla.
