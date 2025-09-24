Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Il Re riceve i partecipanti alla Consultazione Interparlamentare del Regno – Paesi Bassi

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

Sua Maestà il Re riceverà i partecipanti alla Consultazione Interparlamentare del Regno (IPKO) presso il Palazzo Noordeinde lunedì 29 settembre. Il Re terrà colloqui con le delegazioni degli Stati di Aruba, Curaçao, Sint Maarten e gli Stati Generali su temi che interessano congiuntamente i Paesi del Regno.

La Consultazione Interparlamentare del Regno (IPKO) è un incontro biennale tra i rappresentanti dei quattro parlamenti del Regno e dura diversi giorni. La consultazione si tiene alternativamente in uno dei Paesi caraibici del Regno e all’Aia. Durante l’IPKO, le delegazioni si scambiano informazioni e punti di vista e vi è l’opportunità di consultazioni personali su un’ampia gamma di argomenti che interessano i Paesi.

Quest’anno, l’IPKO si terrà da venerdì 26 settembre a lunedì 29 settembre 2025 all’Aia. L’IPKO si aprirà la mattina di venerdì 26 settembre nell’aula plenaria del Senato. I membri della delegazione visiteranno anche l’Università di Scienze Applicate dell’Aia per una spiegazione del corso di Affari del Regno e un incontro con gli studenti caraibici. Sabato 27 settembre, l’incontro proseguirà con discussioni sugli sviluppi geopolitici e sulla formazione professionale. Il Consiglio di Stato illustrerà la sua relazione consultiva sui “70 anni della Carta”. L’ex presidente delle Commissioni statali sugli sviluppi demografici (2050) informerà le delegazioni sull’invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze sociali. L’IPKO si concluderà lunedì 29 settembre con la firma dell’elenco degli accordi.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl