Il Re riceve i partecipanti alla Consultazione Interparlamentare del Regno – Paesi Bassi

Sua Maestà il Re riceverà i partecipanti alla Consultazione Interparlamentare del Regno (IPKO) presso il Palazzo Noordeinde lunedì 29 settembre. Il Re terrà colloqui con le delegazioni degli Stati di Aruba, Curaçao, Sint Maarten e gli Stati Generali su temi che interessano congiuntamente i Paesi del Regno.

La Consultazione Interparlamentare del Regno (IPKO) è un incontro biennale tra i rappresentanti dei quattro parlamenti del Regno e dura diversi giorni. La consultazione si tiene alternativamente in uno dei Paesi caraibici del Regno e all’Aia. Durante l’IPKO, le delegazioni si scambiano informazioni e punti di vista e vi è l’opportunità di consultazioni personali su un’ampia gamma di argomenti che interessano i Paesi.

Quest’anno, l’IPKO si terrà da venerdì 26 settembre a lunedì 29 settembre 2025 all’Aia. L’IPKO si aprirà la mattina di venerdì 26 settembre nell’aula plenaria del Senato. I membri della delegazione visiteranno anche l’Università di Scienze Applicate dell’Aia per una spiegazione del corso di Affari del Regno e un incontro con gli studenti caraibici. Sabato 27 settembre, l’incontro proseguirà con discussioni sugli sviluppi geopolitici e sulla formazione professionale. Il Consiglio di Stato illustrerà la sua relazione consultiva sui “70 anni della Carta”. L’ex presidente delle Commissioni statali sugli sviluppi demografici (2050) informerà le delegazioni sull’invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze sociali. L’IPKO si concluderà lunedì 29 settembre con la firma dell’elenco degli accordi.