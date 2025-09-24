Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

IA: IARIA (M5S): ITALIA NON RESTI SPETTATRICE, SABATO A NAPOLI M5S ORGANIZZA GIORNATA DEDICATA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 IA: IARIA (M5S): ITALIA NON RESTI SPETTATRICE, SABATO A NAPOLI M5S ORGANIZZA GIORNATA DEDICATA
Roma, 24 set. – “Dopo un anno di proclami, l’Unione Europea è costretta a rinviare l’AI Act perché inapplicabile. È la conferma che a Bruxelles la burocrazia prevale sulla politica e resta ferma ai tavoli delle conferenze stampa. Tutto questo mentre negli Stati Uniti si investono cento miliardi di dollari in nuovi data center, la Cina accelera sulle applicazioni e il Regno Unito avvia programmi di formazione di massa per preparare milioni di lavoratori. Come M5S sosteniamo con forza che servono regole chiare e applicabili, ma soprattutto una strategia nazionale e europea che metta al centro investimenti, imprese e persone. L’Intelligenza Artificiale non è solo una questione tecnologica: sta già trasformando il lavoro, la scuola, l’ambiente e perfino la democrazia. Senza un piano di formazione e senza politiche industriali rischiamo di restare tagliati fuori da una rivoluzione che avanza a velocità impressionante. Di tutto questo parleremo il 27 settembre a Napoli, alla Città della Scienza, durante IDIA, la giornata dedicata all’Intelligenza Artificiale. Sarà un’occasione per confrontarci con docenti ed esperti, approfondire le sfide e discutere di come questa tecnologia possa diventare davvero un motore di innovazione al servizio del bene comune”.
Così in una nota il deputato M5S Antonino Iaria.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl