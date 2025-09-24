(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 IA: IARIA (M5S): ITALIA NON RESTI SPETTATRICE, SABATO A NAPOLI M5S ORGANIZZA GIORNATA DEDICATA
Roma, 24 set. – “Dopo un anno di proclami, l’Unione Europea è costretta a rinviare l’AI Act perché inapplicabile. È la conferma che a Bruxelles la burocrazia prevale sulla politica e resta ferma ai tavoli delle conferenze stampa. Tutto questo mentre negli Stati Uniti si investono cento miliardi di dollari in nuovi data center, la Cina accelera sulle applicazioni e il Regno Unito avvia programmi di formazione di massa per preparare milioni di lavoratori. Come M5S sosteniamo con forza che servono regole chiare e applicabili, ma soprattutto una strategia nazionale e europea che metta al centro investimenti, imprese e persone. L’Intelligenza Artificiale non è solo una questione tecnologica: sta già trasformando il lavoro, la scuola, l’ambiente e perfino la democrazia. Senza un piano di formazione e senza politiche industriali rischiamo di restare tagliati fuori da una rivoluzione che avanza a velocità impressionante. Di tutto questo parleremo il 27 settembre a Napoli, alla Città della Scienza, durante IDIA, la giornata dedicata all’Intelligenza Artificiale. Sarà un’occasione per confrontarci con docenti ed esperti, approfondire le sfide e discutere di come questa tecnologia possa diventare davvero un motore di innovazione al servizio del bene comune”.
Così in una nota il deputato M5S Antonino Iaria.
