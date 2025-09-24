COMUNICATO STAMPA – Quattro aziende valdostane premiate alla finale interregionale Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria ad Albenga

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comunicato stampa
n. 23/2025
Oscar Green 2025, quattro aziende valdostane premiate alla Finale interregionale Valle d’Aosta Liguria e Piemonte ad Albenga (SV)
Si è svolta ieri, martedì 23 settembre, ad Albenga, la finale interregionale degli Oscar Green 2025, il premio promosso da Coldiretti e Giovani Impresa per valorizzare le idee innovative dei giovani agricoltori. Per la prima volta nella storia del concorso, giunto alla sua diciannovesima edizione, le regioni Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte hanno condiviso un’unica serata, celebrando il talento e l’impegno delle nuove generazioni del settore primario.
Il tema scelto per quest’anno è stato “Intelligenza Naturale”, a sottolineare come l’agricoltura giovanile sappia unire innovazione, sostenibilità e radicamento nei territori.
Alla cerimonia del concorso erano presenti la delegata regionale Giovani Impresa Valle d’Aosta Stephanie Anselmet, il direttore Elio Gasco, il Presidente senior Fulvio Borbey.
“Il tema scelto per quest’anno è stato “Intelligenza Naturale”, a sottolineare come l’agricoltura giovanile sappia unire innovazione, sostenibilità e radicamento nei territori – I progetti premiati dimostrano come i giovani sappiano pensare ed ampliare le proprie imprese mantenendo sempre salde le radici e portando solidità ai progetti – ha sottolineato la Delegata regionale dei Giovani di Coldiretti Valle d’Aosta Stephanie Anselmet”.
Per i nostri giovani imprenditori l’Oscar Green è una grande vetrina e un’opportunità per condividere le loro innovazioni e i loro progetti” sottoline Elio Gasco, Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta. “Nonostante le criticità causate dalla guerra, dalle speculazioni di mercato e dai vari sconvolgimenti economici, le nostre imprese dimostrano tenacia e coraggio nel saper mettere in atto i progetti che abbiamo premiato e che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in vere progettualità”.
Per la Valle d’Aosta sono stati premiati Consorzio Orto VDA nella categoria “Coltiviamo Insieme”, l’Azienda Agricola Saint Grat s.s. nella categoria “+Impresa”, Les Granges di Gualtiero Crea e Liana Granges nella categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”, Cave Gargantua s.s. nella categoria “Agri – influencer”. Le premiazioni hanno coinvolto anche i riconoscimenti ai giovani imprenditori di Piemonte e Liguria, con menzioni speciali che hanno valorizzato la capacità di fare rete, innovare e comunicare l’agricoltura.
La serata si è conclusa con i ringraziamenti del Presidente regionale della Liguria Gianluca Boeri e con un momento conviviale che ha riunito partecipanti e organizzatori in un clima di festa, suggellando l’unione tra tradizione e innovazione, mare e montagna, e tre territori complementari.
Aosta, 24 settembre 2025
Coldiretti Valle d’Aosta
Regione Borgnalle, 10/L – 11100 Aosta
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Comunicato stampa