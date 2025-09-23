Prezzi dell’oro a livelli record, spinti dalle aspettative di nuovi tagli dei tassi della Fed

L’oro ha toccato un nuovo massimo storico lunedì, raggiungendo i 3.719,95 dollari l’oncia alle 06:30 GMT, con un aumento dello 0,7%. Il balzo dei prezzi è guidato dalle aspettative del mercato di ulteriori tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve (Fed).
Nell’ultimo anno, il prezzo dell’oro ha registrato una crescita impressionante, con un aumento del 40,7% e una fluttuazione tra i $2.536,91 e i $3.719,95.
Il sentiment del mercato è influenzato dalle recenti decisioni della Fed. La scorsa settimana, l’istituto centrale statunitense ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, una mossa che, come noto, è stata sostenuta con forza dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Con l’avvicinarsi delle riunioni della Fed di ottobre e dicembre, gli investitori prevedono nuovi tagli dei tassi. Questi scenari sono alimentati non solo dalle pressioni politiche, ma anche da dati economici che mostrano un’inflazione debole e un aumento della disoccupazione, fattori che solitamente spingono la Fed ad adottare politiche monetarie più accomodanti.