(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 NOTA FARNESINA – VICE MINISTRO CIRIELLI IN MISSIONE A NEW YORK PER L’80ª ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE.
Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, è in missione a New York, per la settimana di Alto Livello della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA).
Il Vice Ministro ha oggi preso parte all’evento ministeriale FAO sul finanziamento per le azioni preventive in tema di crisi alimentari. “È giunto il momento di ampliare i modelli innovativi di finanziamento e di investire in piattaforme istituzionali capaci di trasformare i sistemi di allerta precoce in azioni rapide ed efficaci”, ha spiegato il Vice Ministro. “La cooperazione e il partenariato globale restano fondamentali per affrontare le sfide alimentari, climatiche e umanitarie del nostro tempo. Investire oggi nella prevenzione significa proteggere le comunità più vulnerabili e ridurre i costi umanitari futuri” ha concluso Cirielli.
Il Vice Ministro si è poi recato alla Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi”, punto di riferimento da ormai cinquant’anni della numerosa comunità italiana a New York.
Domani il Vice Ministro parteciperà all’evento organizzato dall’Italia sulle opportunità di cooperazione in materia di intelligenza artificiale e innovazione digitale, nel quadro del Piano Mattei. Successivamente, Cirielli interverrà all’evento di lancio della Campagna global per il rifinanziamento del Partenariato Globale per l’Istruzione (GPE), che nel 2026 verrà co-presieduto da Italia e Nigeria.
Seguiranno gli interventi alla Ministeriale sulla sicurezza marittima focalizzata sull’Indo-Pacifico e poi all’Incontro di alto livello per il primo summit biennale per un’economia globale sostenibile, convocato dal Segretario generale Guterres.
La giornata conclusiva della missione inizierà con l’evento organizzato da UNIDO sul ruolo del caffè come catalizzatore di sviluppo sostenibile, per proseguire con un intervento all’Incontro di alto livello sul finanziamento dell’African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM). Il Vice Ministro concluderà la missione a New York con l’apertura della Quarta Riunione di Alto Livello per la prevenzione e il controllo delle Malattie non Trasmissibili e la Ministeriale Esteri G20 convocata dalla presidenza di turno sudafricana.
