Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

NOTA FARNESINA – BAMBINI RAPITI DALLA RUSSIA IN UCRAINA: TAJANI ALL’ONU ALL’INCONTRO CON ZELENSKY E IL PREMIER CANADESE CARNEY

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 NOTA FARNESINA – BAMBINI RAPITI DALLA RUSSIA IN UCRAINA: TAJANI ALL’ONU ALL’INCONTRO CON ZELENSKY E IL PREMIER CANADESE CARNEY
A margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha partecipato alla riunione della “Coalizione per il rientro dei minori ucraini sottratti dalla Russia”, presieduta dal Presidente Zelensky e dal Primo Ministro canadese Carney.
La Coalizione è stata creata da Ucraina e Canada nel febbraio 2024 e l’Italia ne è membro sin dalla sua istituzione. Secondo le cifre rese note dalle autorità ucraine, ad oggi sarebbero oltre 600 i minori deceduti, oltre 2mila quelli feriti e altrettanti dispersi, quasi 20mila quelli sottratti dalla Russia. Ad oggi sarebbero invece circa 1600 quelli restituiti o comunque rientrati in Ucraina.
Nel corso del suo intervento, Tajani ha indicato come sia fondamentale porre la dimensione umanitaria della guerra al centro degli sforzi della comunità internazionale, a partire dai bambini. “Deportazioni, rapimenti e adozioni forzate sono inaccettabili”, ha detto Tajani. Il Ministro ha indicato di averne discusso con il Santo Padre nel corso dell’udienza 25 agosto, evidenziando il forte sostegno dell’Italia per il ruolo del Vaticano su tale delicato dossier.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl