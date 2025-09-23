(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 NOTA FARNESINA – BAMBINI RAPITI DALLA RUSSIA IN UCRAINA: TAJANI ALL’ONU ALL’INCONTRO CON ZELENSKY E IL PREMIER CANADESE CARNEY
A margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha partecipato alla riunione della “Coalizione per il rientro dei minori ucraini sottratti dalla Russia”, presieduta dal Presidente Zelensky e dal Primo Ministro canadese Carney.
La Coalizione è stata creata da Ucraina e Canada nel febbraio 2024 e l’Italia ne è membro sin dalla sua istituzione. Secondo le cifre rese note dalle autorità ucraine, ad oggi sarebbero oltre 600 i minori deceduti, oltre 2mila quelli feriti e altrettanti dispersi, quasi 20mila quelli sottratti dalla Russia. Ad oggi sarebbero invece circa 1600 quelli restituiti o comunque rientrati in Ucraina.
Nel corso del suo intervento, Tajani ha indicato come sia fondamentale porre la dimensione umanitaria della guerra al centro degli sforzi della comunità internazionale, a partire dai bambini. “Deportazioni, rapimenti e adozioni forzate sono inaccettabili”, ha detto Tajani. Il Ministro ha indicato di averne discusso con il Santo Padre nel corso dell’udienza 25 agosto, evidenziando il forte sostegno dell’Italia per il ruolo del Vaticano su tale delicato dossier.
