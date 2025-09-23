Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

M5S, Cammarano: “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *M5S, Cammarano: “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera
Inferiore come DEA di II livello”*
*Il capogruppo regionale: “Una mozione per impegnare la Giunta a rafforzare
la rete ospedaliera dell’Agro nocerino-sarnese”*
“Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il
principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area
densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il
territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di
personale, Pronto soccorso sovraffollati e disservizi nella rete
ospedaliera. Una situazione che non consente un accesso efficace alle cure,
soprattutto nelle emergenze-urgenze. Per queste ragioni ho chiesto alla
Giunta regionale di riconoscere il presidio Umberto I come DEA di II
livello, attivare un tavolo istituzionale con ASL, enti locali e
organizzazioni sindacali e programmare investimenti mirati non solo alla
riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento organico e
tecnologico”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Michele Cammarano, che sul tema ha depositato una mozione regionale.
“L’area merita una struttura capace di affrontare patologie complesse,
urgenze maggiori e percorsi specialistici ad alta intensità di cura. È
indispensabile che la Regione garantisca un riequilibrio territoriale dei
servizi ad alta complessità, includendo l’Agro nocerino-sarnese tra le zone
prioritarie per investimenti strategici”.
*Nicola Arpaia*
*Addetto stampa*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl