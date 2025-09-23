(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *M5S, Cammarano: “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera
Inferiore come DEA di II livello”*
*Il capogruppo regionale: “Una mozione per impegnare la Giunta a rafforzare
la rete ospedaliera dell’Agro nocerino-sarnese”*
“Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il
principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area
densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il
territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di
personale, Pronto soccorso sovraffollati e disservizi nella rete
ospedaliera. Una situazione che non consente un accesso efficace alle cure,
soprattutto nelle emergenze-urgenze. Per queste ragioni ho chiesto alla
Giunta regionale di riconoscere il presidio Umberto I come DEA di II
livello, attivare un tavolo istituzionale con ASL, enti locali e
organizzazioni sindacali e programmare investimenti mirati non solo alla
riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento organico e
tecnologico”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle
Michele Cammarano, che sul tema ha depositato una mozione regionale.
“L’area merita una struttura capace di affrontare patologie complesse,
urgenze maggiori e percorsi specialistici ad alta intensità di cura. È
indispensabile che la Regione garantisca un riequilibrio territoriale dei
servizi ad alta complessità, includendo l’Agro nocerino-sarnese tra le zone
prioritarie per investimenti strategici”.
*Nicola Arpaia*
*Addetto stampa*
