(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 DDL DELEGA RETRIBUZIONI, CASTELLONE (M5S): DA GOVERNO BUGIE SU SALARIO MINIMO, STA FABBRICANDO LAVORO POVERO
ROMA, 23 SETTEMBRE 2025 – “Sul salario minimo la maggioranza ha raccontato una balla dopo l’altra, come quella secondo cui la sua introduzione farebbe scivolare verso il basso tutti gli altri stipendi. Il caso della Germania, dove tale misura convive con la contrattazione collettiva, dice l’opposto: dopo la sua introduzione, gli stipendi sono aumentati al pari del Pil. Abbiamo raccolto 120mila firme per una legge di iniziativa popolare: gli italiani si sono espressi chiaramente al riguardo ma FdI-Lega-FI continuano a mostrarsi sordi e ciechi davanti a 4 milioni di lavoratori poveri, al 9% di dipendenti full time in povertà assoluta, al 16,5% delle famiglie operaie in totale indigenza, a giovani che, di questo passo, oltre a un salario da fame oggi avranno una pensione povera domani. Il Governo sta fabbricando lavoro povero e insicuro: non a caso, i dati dicono che gli operai con un contratto precario sono quattro volte più a rischio di incidenti mortali rispetto a quelli con uno stabile. Vivere una vita dignitosa attraverso il lavoro è un diritto sancito dalla nostra Costituzione: chi si professa ‘patriota’ dovrebbe lavorare per questo, invece si sta andando nella direzione opposta. Per tale motivo, voteremo no a questo provvedimento: un’altra inutile bandierina che non cambierà la vita delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo ha affermato la capogruppo del M5S in 10 commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama, Mariolina Castellone, durante la dichiarazione di voto sul ddl delega in materia di retribuzione dei lavoratori.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 DDL DELEGA RETRIBUZIONI, CASTELLONE (M5S): DA GOVERNO BUGIE SU SALARIO MINIMO, STA FABBRICANDO LAVORO POVERO