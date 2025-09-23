Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CALABRIA, GUBITOSA (M5S): “DA QUI PUÒ PARTIRE AVVISO DI SFRATTO ANCHE PER GOVERNO”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 CALABRIA, GUBITOSA (M5S): “DA QUI PUÒ PARTIRE AVVISO DI SFRATTO ANCHE PER GOVERNO”
Roma, 23 set. “Ho ascoltato il grido di dolore dei cittadini calabresi, lasciati senza risorse per una sanità al collasso e per infrastrutture abbandonate. Cittadini costretti a veri e propri viaggi della speranza per curarsi lontano da casa, arrivando a spendere 300 milioni di euro che vanno a ingrassare le casse delle regioni più ricche. E mentre i servizi primari vanno sempre peggio, Occhiuto spinge per l’autonomia regionale, con il risultato di abbandonare sempre più al loro destino i cittadini calabresi. Credo che sia ora di invertire la rotta e credo che da qui possa partire un avviso di sfratto a questa destra, che vale per Occhiuto ma anche per il governo Meloni. Un avviso di sfratto che faremo consegnare direttamente dal nostro candidato Presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico”. Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in occasione di un evento elettorale a Castrovillari, in provincia di Cosenza.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl