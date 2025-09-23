(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 CALABRIA, GUBITOSA (M5S): “DA QUI PUÒ PARTIRE AVVISO DI SFRATTO ANCHE PER GOVERNO”
Roma, 23 set. “Ho ascoltato il grido di dolore dei cittadini calabresi, lasciati senza risorse per una sanità al collasso e per infrastrutture abbandonate. Cittadini costretti a veri e propri viaggi della speranza per curarsi lontano da casa, arrivando a spendere 300 milioni di euro che vanno a ingrassare le casse delle regioni più ricche. E mentre i servizi primari vanno sempre peggio, Occhiuto spinge per l’autonomia regionale, con il risultato di abbandonare sempre più al loro destino i cittadini calabresi. Credo che sia ora di invertire la rotta e credo che da qui possa partire un avviso di sfratto a questa destra, che vale per Occhiuto ma anche per il governo Meloni. Un avviso di sfratto che faremo consegnare direttamente dal nostro candidato Presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico”. Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in occasione di un evento elettorale a Castrovillari, in provincia di Cosenza.
