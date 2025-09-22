Close Menu
Pronta a Todi la mensa-auditorium per la scuola media

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Lavori per 1 milione di euro terminati, inaugurazione venerdì 26 settembre
Pronta a Todi la mensa-auditorium per la scuola media
La nuova struttura è stata finanziata per il 70% da risorse del PNRR cui si sono aggiunti fondi comunali
La nuova mensa-auditorium a servizio della scuola media “Cocchi-Aosta” di Todi è pronta. Verrà consegnata ufficialmente alla comunità cittadina venerdì 26 settembre. La realizzazione è stata finanziata in larga parte dalle risorse del PNRR. L’intervento è stato suddiviso in due stralci: il primo ha comportato un investimento di 792.800 di lavori partito a luglio 2023.
Di tale importo 712 mila euro provenivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 80 mila dai fondi del bilancio comunale. E’ poi seguito un secondo stralcio di 207 mila euro, a valere sempre sulle risorse dell’ente locale, successivamente integrato per le sistemazioni esterne con ulteriori 60 mila euro. Questa ultima assegnazione ha visto la costruzione della pensilina esterna prevista per raccordare, sia dal punto di vista architettonico che funzionale, il nuovo edificio con l’ingresso della scuola media.

