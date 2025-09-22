Gaza: Vaccari (Pd) Lollobrigida: devastazioni non in piazze Italia, ma dove vengono massacrati i palestinesi

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Gaza: Vaccari (Pd) a Lollobrigida: devastazioni non in piazze Italia, ma dove massacrano palestinesi
“Caro ministro Lollobrigida la violenza e le devastazioni accompagnate da sangue e morte sono altrove, non certo nelle decine e decine di piazze libere e democratiche del nostro Paese, animate da decine di migliaia di persone, che chiedono di fermare il massacro del popolo palestinese da parte di Netanyahu e del suo governo e di riconoscere subito lo Stato di Palestina, come hanno fatto nelle ultime ore Canada, Regno Unito e Australia. Semmai quel criminale può continuare ad operare indisturbato grazie all’indifferenza e ai silenzi dei governi occidentali, pur con delle eccezioni, tra i quali il governo italiano. Questo non significa non condannare qualche episodio di scontri e violenze verso le forze dell’ordine, ma generalizzare in modo strumentale serve solo a non assumersi quelle responsabilità che lei e la presidente Meloni fate di tutto per non prendervi: che Netanyahu e’ un criminale che va arrestato e che quello che sta compiendo è un genocidio anche letteralmente parlando!”.
Così il segretario di Presidenza della Camera e capogruppo Pd in commissione Ecoreati, Stefano Vaccari.
Roma, 22 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it
(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Gaza: Vaccari (Pd) a Lollobrigida: devastazioni non in piazze Italia, ma dove massacrano palestinesi