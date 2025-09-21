(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai, Montaruli(FdI): Mentre Meloni sostiene candidatura Unesco cucina italiana, opposizione fa polemica
“Surreale la polemica innescata dall’opposizione su Domenica In. Mentre la premier Meloni sostiene la candidatura UNESCO della cucina italiana, la sinistra, e prima fra tutte il segretario Pd Schlein, coglie l’occasione per fare un attacco alla Rai e al presidente del Consiglio riducendo il tutto a una questione sulle ricette di pollo. Se non fosse tragico il livello delle critiche dell’opposizione ci sarebbe da ridere. Ciò che è inaccettabile e’ il costante accanimento che hanno il Pd e Cinquestelle contro il servizio pubblico. Prima bloccano vigilanza e presidenza con la loro arroganza nel voler imporre un presidente nonostante siano minoranza, poi provano a sottoporre la Rai alla costante polemica pretestuosa e, come in questo caso, ridicola. La Rai quando valorizza la cucina italiana candidata all’Unesco sta solo svolgendo il suo servizio mentre la sinistra, accecata, rema sempre contro alle iniziative che sono un valore aggiunto per l’Italia.
Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
