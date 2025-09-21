Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Rai, Montaruli(FdI): Mentre Meloni sostiene candidatura Unesco cucina italiana, opposizione fa polemica

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai, Montaruli(FdI): Mentre Meloni sostiene candidatura Unesco cucina italiana, opposizione fa polemica
“Surreale la polemica innescata dall’opposizione su Domenica In. Mentre la premier Meloni sostiene la candidatura UNESCO della cucina italiana, la sinistra, e prima fra tutte il segretario Pd Schlein, coglie l’occasione per fare un attacco alla Rai e al presidente del Consiglio riducendo il tutto a una questione sulle ricette di pollo. Se non fosse tragico il livello delle critiche dell’opposizione ci sarebbe da ridere. Ciò che è inaccettabile e’ il costante accanimento che hanno il Pd e Cinquestelle contro il servizio pubblico. Prima bloccano vigilanza e presidenza con la loro arroganza nel voler imporre un presidente nonostante siano minoranza, poi provano a sottoporre la Rai alla costante polemica pretestuosa e, come in questo caso, ridicola. La Rai quando valorizza la cucina italiana candidata all’Unesco sta solo svolgendo il suo servizio mentre la sinistra, accecata, rema sempre contro alle iniziative che sono un valore aggiunto per l’Italia.
Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
Inviato da iPhone

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl