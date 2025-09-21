(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rai. Filini (FdI): da opposizione e Pd squallida e surreale polemica su Meloni a Domenica In. Niente da dire su Gualtieri?
“Registriamo una squallida e surreale polemica delle opposizioni, che non sapendo davvero cosa dire adesso si attaccano alla partecipazione del presidente Meloni a Domenica In per sostenere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Ma il fondo lo tocca la segretaria del Pd Elly Schlein che in questo delirio antimeloniano arriva addirittura a tirare in ballo Gaza. Ormai è sempre più evidente che il dramma di Gaza è soltanto una bandierina da sventolare a proprio uso e consumo per attaccare il governo. Tra l’altro se la segretaria del Pd avesse visto fino alla fine il collegamento di Domenica In, si sarebbe accorta che dopo il presidente Meloni è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Su questa partecipazione nemmeno una parola. Insomma, Giorgia Meloni non può parlare a Domenica In e Gualtieri sì? E poi, basterebbe andare qualche anno indietro per ritrovare l’ex premier Gentiloni ospite da Pippo Baudo a Domenica In per fare un bilancio dei primi mesi di governo. Insomma, l’ennesima dimostrazione della inadeguatezza di questa opposizione, da cui gli italiani si tengono ben alla larga come confermano i sondaggi sempre più in discesa”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai.
