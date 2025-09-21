(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 KIRK, DE CORATO(FdI): MENTRE IN AMERICA LO RICORDANO, A MILANO IL PD NEGA MINUTO DI SILENZIO
“Mentre in queste ore migliaia di persone in America, tra cui anche il Presidente Trump, parteciperanno ai funerali dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento pubblico in un’università dello Utah, a Milano il Presidente del Municipio 1 del Partito Democratico Mattia Abdu Ismahil, nei giorni scorsi, ha negato il minuto di silenzio richiesto dal Capogruppo Fdi del Municipio, Lorenzo La Russa. Avete proprio capito bene la triste e drammatica vicenda! Il Presidente del Municipio 1 ha paragonato Kirk, un ragazzo ucciso attraverso un proiettile con sopra inciso “Bella ciao” quindi per odio politico, ai terroristi delle Brigate Rosse. Ma gli esponenti del Centrosinistra ed in particolare del Partito Democratico, soprattutto locale e regionale, non hanno nulla da dire? Loro che sono sempre pronti ad urlare allo scandalo questa volta perché non chiedono di dimettersi al loro rappresentante delle Istituzioni che ha completamente fallito visione e situazione»?
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
