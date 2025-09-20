Close Menu
Piemonte. Zurzolo (FdI): successo per Vesta, 10 milioni di euro a 10mila famiglie

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

“Dieci milioni di euro a 10mila famiglie del Piemonte. Un click day che si è svolto senza intoppi. I numeri delle richieste, in larghissima parte giunge da nuclei familiari finora esclusi da ogni aiuto, dimostrano che la misura Vesta voluta dalla Regione Piemonte, su iniziativa dell’assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, dimostrano quanto si tratti di un’opportunità preziosa e di una reale estensione del welfare rivolto all’incoraggiamento e sostegno alla natalità”.
Così l’onorevole Concetta Zurzolo (FDI), che rimarca anche “l’efficacia della campagna di informazione capillare su tutto il territorio piemontese, che è stata anche segno della concreta ricerca di prossimità tra istituzioni e cittadini”. Dalla deputata “un sincero e meritato apprezzamento all’assessore Maurizio Marrone per il suo infaticabile impegno”.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

