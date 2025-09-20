(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 MARCHE, Bignami(FdI): con Ricci Presidente Provincia comuni e aree interne scapparono da lui
“Chiediamo al Pd e a Ricci dove fosse il loro interesse per le aree interne quando governavano la provincia di Pesaro. Ricci fu così comprensivo e attento che ben nove comuni della Provincia di Pesaro di cui era Presidente preferirono cambiare Regione pur di non stare più sotto la sua gestione e quando provarono a confrontarsi con lui li insultò accusandoli di “pagliacciata istituzionale”. Scoprire oggi le aree interne per mero calcolo politico dimostra l’ipocrisia di candidati come Ricci già pronti a tradire la fiducia degli elettori”.
Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
Inviato da iPhone
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 MARCHE, Bignami(FdI): con Ricci Presidente Provincia comuni e aree interne scapparono da lui