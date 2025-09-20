Close Menu
Emilia Romagna

INAUGURATA LA FARMACIA DI QUARANTOLI

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Comunicato Stampa
INAUGURATA LA FARMACIA DI QUARANTOLI
Un nuovo servizio essenziale per la comunità, atteso da 17 anni, rafforza la rete di prossimità e i presidi di salute nelle frazioni del territorio.
Dopo 17 anni di attesa, dall’istituzione del bando, è stata inaugurata la nuova farmacia della frazione di Quarantoli. Un traguardo importante per il territorio, che garantisce ai cittadini un servizio essenziale all’interno di uno spazio completamente ristrutturato e funzionale.
La cerimonia di apertura si è svolta oggi alla presenza del Sindaco di Mirandola Letizia Budri, e dell’Assessore Marco Donnarumma, insieme a numerosi residenti che hanno voluto partecipare a questo momento atteso da tempo. La nuova farmacia, affidata alla Dottoressa Barbara Giori, rappresenta non solo un punto di distribuzione di farmaci, ma un vero e proprio presidio di prossimità per la salute della comunità. Oltre ai servizi farmaceutici, sarà possibile ricevere supporto e consulenze personalizzate, come il controllo della pressione e consigli utili per il benessere quotidiano.

