[Comune Palermo] Mondello. Inaugurato parco giochi inclusivo in via Palinuro, Lagalla: «Passo importante verso una Palermo più accessibile e sostenibile»

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Mondello avrà da oggi un parco giochi inclusivo, inaugurato questa mattina
in via Palinuro. La Giunta comunale, su proposta di delibera dell’assessore
Piero Alongi, nei giorni scorsi ha dato il via libera a un progetto reso
possibile grazie a un protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di
Palermo – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con
RE.Se.T., l’Istituto Comprensivo “Borgese – Mondello” e la Società “Iris
Mobili Srl”. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza, tra gli altri,
del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Aristide Tamajo, della
consigliera comunale Meli, della dirigente scolastica dell’Istituto
comprensivo “Borgese” Anna Maria Caruana e della direttrice vendite Società
“Iris Mobili Srl” Federica Barberis.
Lagalla:
«L’inaugurazione del parco giochi inclusivo di Mondello rappresenta un
segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione per una città più
giusta, accogliente e attenta ai bisogni di tutti, in particolare dei più
piccoli. Abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali,
significa costruire comunità più coese e solidali. Questo spazio,
realizzato grazie a una preziosa sinergia tra istituzioni, scuola e
privati, è un esempio virtuoso di come si possa fare rete per restituire
valore ai luoghi pubblici e promuovere il diritto al gioco, all’educazione
e all’inclusione. Un passo importante verso una Palermo più accessibile e
sostenibile».
L’area interessata è quella di via Palinuro, adiacente al plesso scolastico
“Riso” dell’I.C.S. “Borgese – Mondello”, e rappresenta uno spazio di grande
valore sociale per il quartiere e per l’intera città.
Sarà priva di barriere architettoniche e dotata di attrezzature inclusive:
scivoli, altalene e giostre accessibili, pannelli sensoriali, tutte
attrezzature che permetteranno a bambini con e senza disabilità di giocare
insieme, sviluppando abilità motorie, sensoriali ed emotive.
In modalità complementare, all’interno del plesso “Riso” è stato realizzato
anche un orto didattico unico nel suo genere, che sarà a disposizione degli
alunni della scuola, diventando un laboratorio educativo permanente.
«Il parco giochi inclusivo di Mondello rappresenta un modello concreto di
rigenerazione urbana e di attenzione all’ambiente – dichiara l’assessore
alle Politiche Ambientali Pietro Alongi – dove lo spazio pubblico diventa
occasione di socialità, educazione e crescita per i più piccoli e per le
famiglie. Si tratta di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato,
che dimostra come, lavorando insieme, si possano ottenere risultati di
grande valore per la comunità. L’auspicio – conclude l’assessore – è che
esperienze come questa possano moltiplicarsi nella nostra città e che
sempre più soggetti decidano di mettersi al servizio del territorio per
contribuire a renderlo più accogliente, inclusivo e sostenibile».
«Questo progetto – afferma la consigliera comunale Catia Meli – è nato da
un’idea che ho fortemente voluto portare avanti per garantire a tutti i
bambini il diritto al gioco, senza esclusioni. Vedere oggi il parco
inclusivo di Mondello diventare realtà significa offrire alla città un
luogo di aggregazione e crescita, dove la diversità diventa una ricchezza».
Per la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Borgese” Anna Maria
Caruana «l’inaugurazione del parco inclusivo di via Palinuro rappresenta un
importante traguardo per la comunità scolastica: un luogo accessibile a
tutti, capace di coniugare inclusione sociale e sostenibilità ambientale.
Questo spazio costituisce un segnale importante di attenzione al diritto di
ogni bambino e di ogni cittadino a fruire di luoghi pubblici realmente
accessibili, sicuri e privi di barriere, un punto di riferimento educativo
e di cittadinanza attiva che mira al rispetto delle persone e
dell’ambiente».
«Siamo orgogliosi di poter contribuire alla rigenerazione urbana di Palermo
e al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. Già
dall’apertura del nostro nuovo punto vendita lo scorso anno, Palermo e i
palermitani ci hanno accolto con calore e affetto e, con questo progetto,
desideriamo essere accanto alla Città in cui operiamo partecipando con un
gesto concreto a questa iniziativa, capace di avere un impatto positivo su
famiglie, bambini e cittadini tutti», afferma Federica Barberis direttrice
vendite Società “Iris Mobili Srl”.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
