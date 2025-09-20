[Comune Palermo] Lavori di ripristino asfalto in Viale delle Scienze 

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 “Sono attualmente in corso i lavori, a cura di Enel, per il ripristino
dell’asfalto in Viale delle Scienze in seguito a precedenti interventi
sulla rete.
Considerato l’impatto sul traffico cittadino e la necessità di proseguire i
lavori nella curva che collega Viale delle Scienze a Viale Regione
Siciliana, ho richiesto a Enel di poter effettuare gli interventi in
orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e
agevolare la circolazione nelle ore di punta”.
Lo dichiara Salvo Imperiale, presidente della IV commissione consiliare.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
