BAMBINI E RAGAZZI Laboratorio di Teatro e Composizione Drammatica: aperte le iscrizioni

Si alza il sipario sulla creatività
Laboratorio di Teatro e Composizione Drammatica
per bambini e ragazzi al Comunale di Ferrara
Ferrara, 19 settembre 2025 – Improvvisazione, recitazione e creatività:
questi gli ingredienti del Laboratorio di Teatro e Composizione Drammatica,
ideato e condotto da Fabrizia Lotta, pensato per bambini e ragazzi dagli 8
ai 18 anni, che prende il via al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara.
Un percorso unico, che guiderà i partecipanti dal copione allo spettacolo
finale, offrendo l’opportunità di sperimentare tecniche teatrali, dare vita
a storie e personaggi inediti e scoprire la magia del palcoscenico passo
dopo passo.
L’appuntamento inaugurale sarà con una lezione di prova gratuita, martedì
14 ottobre alle ore 17, nella suggestiva cornice della Rotonda Foschini,
un’occasione unica per sperimentare improvvisazione, recitazione e dare
vita a storie e personaggi sempre nuovi.
Da ottobre, gli incontri si terranno ogni martedì pomeriggio nelle sale
prova del Teatro Comunale, con due gruppi divisi per fasce d’età,
permettendo un approccio didattico mirato e attento alle diverse esigenze.
Il direttore generale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Carlo
Bergamasco, sostiene «con convinzione iniziative come questa, che guardano
al nostro futuro e ai nostri giovani. Investire in percorsi formativi che
avvicinino bambini e ragazzi all’arte teatrale significa nutrire la loro
creatività, promuovere l’espressione di sé e sviluppare competenze
fondamentali per la crescita personale e collettiva. Siamo felici di aprire
le porte del nostro Teatro a questa nuova generazione di spettatori e,
forse un giorno, di artisti».
Per Fabrizia Lotta, ideatrice del progetto, questo laboratorio rappresenta
«un percorso di crescita personale per i ragazzi, un viaggio emotivo da
intraprendere sia individualmente che in gruppo. Offre loro la
responsabilità e la soddisfazione di mettere in scena un lavoro inedito,
diventando non solo attori ma anche autori del proprio spettacolo. È
un’occasione per superare le paure e lasciarsi ispirare. Ancora oggi,
ritrovo in tutto questo la stessa bellezza, ma con colori sempre diversi».
Un’occasione preziosa per avvicinarsi al teatro in maniera ludica e
formativa, imparando a condividere esperienze, emozioni e nuove competenze
artistiche, elementi fondamentali per la crescita personale e l’espressione
di sé.
