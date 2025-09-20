Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

Aun 20 settembre 2025 ( pag 3 + foto)

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 Giornata Internati italiani nei campi di concentramento: “un momento
importante per non dimenticare ”
(Aun) – Perugia 20 set. 025 – La presidente della Regione Stefania Proietti
ha partecipato nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia alla “Prima
Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento” dove sono
state consegnate 6 medaglie d’onore ai parenti dei deportati o internati
nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.
È’ stata una cerimonia carica di emozioni nel corso della quale è stato
proiettato anche un video sugli orrori commessi.
“Momenti come questi sono importanti – ha affermato la presidente – e
ringrazio il prefetto Francesco Zito, perché ci aiutano a non dimenticare,
perché ci fanno ricordare le atrocità compiute ai danni dell’umanità e
perché ci permettono di tramandare alle nuove generazioni la memoria del
nostro passato. In una stagione storica come quella che stiamo vivendo
ancora più forte deve essere la nostra voce a favore della pace e il nostro
impegno a far sì che le armi facciano per sempre. Sono strazianti le
immagini e il grido di dolore che arrivano dai paesi in guerra dove uomini,
donne, bambini, anziani sono vittime di crudeltà senza pari”.
“Eventi come questi – ha concluso la
Presidente – sono fondamentali per ricordare il coraggio e l’amore per
l’Italia attraverso la resistenza e il rifiuto ad allearsi con il
nazifascismo degli internati italiani nei campi di concentramento.
Come ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella ‘allargare lo
sguardo sulla ribellione degli italiani agli oppressori è dunque
un’esigenza di verità. Preziosa anche per comprendere la saldezza delle
radici e il valore costituente della Resistenza’”.
Port/am

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl