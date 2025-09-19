(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 COMUNICATO STAMPA N. 19 del 2025
*Oggetto: Rinviato il concorso regionale per Oss: la Fials Salerno chiede
nuove date certe *
Le prove del concorso unico regionale per Operatore socio sanitario,
previste nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi, sono state
rinviate a data da destinarsi. Una decisione che sta creando confusione e
disagi tra migliaia di candidati e che rischia di aggravare le difficoltà
delle aziende sanitarie già in carenza di personale.
«È inaccettabile – dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials
Salerno – che dopo mesi di attesa si fermi tutto all’improvviso. I
candidati avevano organizzato la propria vita personale e lavorativa per
essere presenti e ora si trovano nel caos totale».
«Chiediamo alla Regione Campania e alle aziende sanitarie competenti –
aggiunge Lopopolo – di fissare subito nuove date certe e definitive per le
prove. Non si può continuare a lasciare nell’incertezza chi aspetta solo di
poter lavorare e contribuire a rafforzare il nostro sistema sanitario».
«Serve rispetto – conclude – per chi da mesi aspetta una risposta concreta
e per i cittadini che hanno diritto a un servizio sanitario con personale
sufficiente».
