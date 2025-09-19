Close Menu
PD Vigilanza Rai: Crisi di ascolti allarmante, serve un cambio urgente di rotta

Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

«I dati sup calo di ascolti confermano la gravità della crisi che attraversa la Rai. Il sorpasso del Tg5 sul Tg1, la débâcle estiva dell’access e le difficoltà di Rai2 e Rai3 non sono episodi isolati, ma il segnale di un indebolimento del servizio pubblico. Chiediamo che la governance aziendale e la maggioranza politica di destra che la sostiene affrontino con urgenza questa situazione, restituendo pluralismo, qualità e credibilità alla Rai, che appartiene ai cittadini e non al governo di turno. Serve un cambio di rotta urgentissimo perché è in pericolo la nostra democrazia». Lo dichiarano in una nota i parlamentari PD della commissione di vigilanza sulla Rai.
Roma, 19 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

