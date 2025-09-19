(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 PD Vigilanza Rai: Crisi di ascolti allarmante, serve un cambio urgente di rotta
«I dati sup calo di ascolti confermano la gravità della crisi che attraversa la Rai. Il sorpasso del Tg5 sul Tg1, la débâcle estiva dell’access e le difficoltà di Rai2 e Rai3 non sono episodi isolati, ma il segnale di un indebolimento del servizio pubblico. Chiediamo che la governance aziendale e la maggioranza politica di destra che la sostiene affrontino con urgenza questa situazione, restituendo pluralismo, qualità e credibilità alla Rai, che appartiene ai cittadini e non al governo di turno. Serve un cambio di rotta urgentissimo perché è in pericolo la nostra democrazia». Lo dichiarano in una nota i parlamentari PD della commissione di vigilanza sulla Rai.
