(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Pd, da Bignami minacce alle opposizioni e indebite pressioni istituzionali
«Altro che risse preordinate: il Partito Democratico ha esercitato in Aula le proprie prerogative parlamentari, di fronte a una maggioranza che da mesi cerca in ogni modo di mettere a repentaglio il rispetto delle regole e le garanzie delle opposizioni. Le parole di Bignami sono soltanto l’ennesimo tentativo di spostare l’attenzione, e la sua è una minaccia alle minoranze e un’idebita pressione istituzionale, che ci riporta a antiche abitudini della destra, in Parlamento e fuori. Ieri in aula abbiamo richiamato al rispetto del regolamento e del ruolo istituzionale che anche il governo deve tenere in parlamento. Finché non ci saranno comunicazioni formali della presidente del Consiglio su Gaza, seguite da un voto dell’Assemblea, non permetteremo che la Camera prosegua come se nulla fosse. Difendiamo la dignità del Parlamento, non tollereremo che venga ridotto a palcoscenico propagandistico della maggioranza» così una nota del gruppo parlamentare del partito democratico della camera.
Roma, 19 settembre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
