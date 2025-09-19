(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 COMUNICATO STAMPA
19 settembre 2025
PARCHI FLUVIALI, ALFONSI: BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO OCCASIONE PREZIOSA
PER RIPENSARE IL TEVERE E LA CITTÀ
L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale
Sabrina Alfonsi è intervenuta ai lavori della III Biennale dello Spazio
Pubblico in corso presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
Roma Tre nella sessione dedicata alla riflessione sul ‘nuovo rapporto tra
Roma e i suoi fiumi: il parco fluviale, le prime realizzazioni, la
partecipazione delle associazioni delle cittadine e dei cittadini’.
L’edizione 2025 della Biennale si propone di indagare, mettendo a confronto
il mondo della ricerca, università, istituzioni, architetti, paesaggisti,
operatori sociali, rappresentanti delle associazioni e del mondo civico,
gli scenari delle trasformazioni urbane nel segno dell’inclusività, della
qualità della vita nelle città e nel quadro della transizione ecologica.
“È importantissimo portare all’interno della Biennale dello Spazio pubblico
il grande lavoro svolto e in corso sul Tevere individuandolo come autentico
spazio pubblico, dopo un lungo tempo in cui il fiume veniva percepito come
luogo di separazione dalla città, non fruito e abbandonato” ha dichiarato
l’Assessora Alfonsi. “Questo lavoro si poggia su due principi cardine: da
una parte intravedere nel Tevere un’infrastruttura fondamentale per la
città e, dall’altra, pensarlo come una forma di risarcimento alla natura
così come ci viene indicato dall’Europa attraverso la direttiva Nature
Restoration Law. I cinque parchi fluviali, che abbiamo realizzato con lo
stanziamento di oltre sette milioni euro, hanno fatto sì che quei luoghi
fossero anzitutto recuperati dal punto di vista ambientale attraverso
interventi di bonifica quali componenti essenziali dei progetti. I parchi
realizzati sono oggi nuovi spazi che la cittadinanza oggi visita e
frequenta. Questo significa che abbiamo colto nel segno, attraverso un
percorso di ascolto della città delle istanze che essa esprimeva da tempo”
ha aggiunto l’Assessora. “E dopo le inaugurazioni, per collegarci al
concetto di ‘insieme’ discusso dalla Biennale, abbiamo voluto avvalerci
dello strumento dei patti di collaborazione per affrontare la sfida della
gestione condivisa dei nuovi parchi con la rete delle associazioni
attraverso uno specifico bando. La grande suggestione che ha dato il
Sindaco Gualtieri sulla balneabilità del Tevere va capita fino in fondo: la
realizzazione di questo sogno, infatti, significa rafforzare l’impegno
comune che vede coinvolte tutte le istituzioni, ad ogni livello, per il
ripristino ambientale del bacino fluviale del Tevere e dei suoi affluenti
nel suo complesso. Un complesso lavoro di risanamento di cui la
balneabilità è il traguardo finale, un sogno che già altre capitali e città
europee hanno inseguito e reso possibile” ha concluso Alfonsi.
