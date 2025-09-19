(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 MO: Pd, Meloni in Aula, blocco lavori è richiesta democrazia
Oggi migliaia di cittadini sono scesi in piazza per chiedere al governo di fermare il governo israeliano. Nel frattempo arrivano tragiche notizie di civili uccisi mentre cercano riparo in una fuga senza precedenti e senza speranza. Rimanere inerti significa complicità: per questo abbiamo chiesto alla Presidente Meloni di consentire al Parlamento di prendere decisioni per poter agire subito. Ci sono alcuni appuntamenti importanti all’Onu e in Europa per far tacere le armi e lavorare per una pace duratura. Non accetteremo di riprendere i lavori con normali votazioni, senza aver avuto risposta della presenza del governo in Aula. Abbiamo diritto di sapere qual è la posizione di Governo, chi fa la politica estera del nostro paese, soprattutto dopo le parole inqualificabili del ministro Salvini a sostegno del governo israeliano.
Non è democratico estromettere il parlamento dalle decisioni su quello che sta avvendendo a Gaza. Non è democratico non rendere conto al Paese in un momento così delicato.
Così in una nota Chiara Braga, Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera di deputati e al Senato, e Nicola Zingaretti, capo delegazione Pd al parlamento europeo
