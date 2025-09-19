(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 MO, CHERCHI (M5S): DA GOVERNO SOLO PRESE IN GIRO SU SOLDATI IN VACANZA E FOGLI DI VIA AD ATTIVISTI
ROMA, 19 sett. – “I fogli di via emessi dalla Questura di Sassari contro attivisti che manifestavano pacificamente contro la presenza di militari israeliani in licenza di ‘decompressione’ in Sardegna sono un grave arbitrio che lede le libertà individuali costituzionalmente garantite e la pacifica manifestazione del pensiero. Stiamo diventando uno stato di polizia? Il sottosegretario ha parlato di tutto tranne che di questo, così ci prende in giro. Voglio dirgli chiaramente che noi non abbiamo l’anello al naso: ogni settimana con un volo da Tel Aviv arrivano soldati israeliani per recuperare dalle loro fatiche, dopo che probabilmente hanno massacrato donne, uomini e bambini palestinesi. Il sottosegretario Gemmato non ha mai detto durante il suo intervento che sono soldati, li ha chiamati turisti o cittadini israeliani. Come fa a chiamarli turisti? Il governo ha forse aperto un’agenzia di viaggi? Sono soldati con le mani sporche di sangue appartenenti all’esercito responsabile di un genocidio, non è possibile negare l’evidenza in questo modo. Tirate fuori il coraggio, la dignità, la schiena dritta. E abbiate anche un po’ di umana pietà”.
Lo ha detto la deputata M5S Susanna Cherchi alla Camera replicando alla risposta del sottosegretario Gemmato alla sua interpellanza urgente.
