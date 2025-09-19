invito Conferenze stampa di presentazione SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Presentazione dell’edizione 2025 di SHARPER
La Notte Europea dei Ricercatori
Perugia, Sala del Dottorato di Palazzo Murena, 22 settembre 2025, ore 11
Terni, Sala Consiliare, Palazzo Spada, 24 settembre 2025, ore 11,30
L’edizione 2025 di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori sarà presentata alla stampa in due distinti appuntamenti:
lunedì 22 settembre 2025, alle ore 11,00, presso la Sala del Dottorato di Palazzo Murena, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia.
mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 11,30 nella Sala Consiliare di Palazzo Spada, a Terni.
L’iniziativa in programma venerdì 26 settembre 2025, si svolgerà contemporaneamente a Perugia, Terni e in altre tredici città italiane (Ancona, Bari, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Sassari, Trieste e Urbino).
Il programma prevede numerose attività dedicate alla divulgazione scientifica, realizzate con il contributo delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, e pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.
Alla Conferenza stampa in programma a Perugia interverranno il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero, il Direttore Generale dell’Ateneo Anna Vivolo, l’Assessore del Comune di Perugia con delega all’Università Andrea Stafisso, Assessore del Comune di Terni con delega all’Università Viviana Altamura, il Delegato del Rettore per la sede di Terni e strutture distaccate Stefano Brancorsini, Stefano Capomaccio e Paola De Salvo, membri del Comitato tecnico-scientifico UniPg di SHARPER e Leonardo Alfonsi, Coordinatore nazionale del progetto SHARPER.
Alla Conferenza stampa in programma a Terni interverranno Roberto Rettori, Delegato rettorale all’Orientamento e al public engagement, Stefano Brancorsini, Delegato rettorale per la sede di Terni e strutture distaccate, Antonio Faba, Coordinatore del progetto SHARPER per il Polo di Terni, Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni, Viviana Altamura, Assessore del Comune di Terni con delega all’Università e Irene Biagini Coordinatore nazionale del progetto SHARPER.
Perugia, 19 settembre 2025
