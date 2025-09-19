I: Comunicato stampa presentazione attività in occasione dei 100 anni del quartiereCoppedè

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 ________________________________
COMUNICATO STAMPA
Quartiere Coppedè a Roma
I primi 100 Anni
Venerdì 19 settembre Sala Mons. Di Liegro – Palazzo Valentini – Roma
Il quartiere Coppedè, a Roma, compie 100 anni e si prepara a festeggiare in grande stile nel corso di una tre giorni, dal 26 al 28 settembre, all’insegna di musica, convegni, sfilate d’auto d’epoca, mostre e visite guidate.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Mons. Di Liegro a Palazzo Valentini nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e Consigliere Metropolitano; Francesca Del Bello, presidente del Municipio II; Cesare Banchi, organizzatore dell’evento e, tra gli altri, Anna Fendi, la famosa stilista che è anche presidente del Comitato d’onore del quartiere.
