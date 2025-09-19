Close Menu
I: Comunicato stampa presentazione attività in occasione dei 100 anni del quartiereCoppedè

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025
Da: Ufficio Comunicazione
Inviato: venerdì 19 settembre 2025 15:49
Oggetto: Comunicato stampa presentazione attività in occasione dei 100 anni del quartiereCoppedè
Buon pomeriggio, si invia di seguito comunicato stampa sulle iniziative in occasione dei 100 anni del quartiere Coppedè, presentate questa mattina a Palazzo Valentini a Roma
COMUNICATO STAMPA
Quartiere Coppedè a Roma
I primi 100 Anni
Venerdì 19 settembre Sala Mons. Di Liegro – Palazzo Valentini – Roma
Il quartiere Coppedè, a Roma, compie 100 anni e si prepara a festeggiare in grande stile nel corso di una tre giorni, dal 26 al 28 settembre, all’insegna di musica, convegni, sfilate d’auto d’epoca, mostre e visite guidate.
L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Mons. Di Liegro a Palazzo Valentini nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e Consigliere Metropolitano; Francesca Del Bello, presidente del Municipio II; Cesare Banchi, organizzatore dell’evento e, tra gli altri, Anna Fendi, la famosa stilista che è anche presidente del Comitato d’onore del quartiere.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl