Cs “Tra le zampe in Riserva”

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Ufficio Stampa
Comunicato Stampa n. SB240 – 19/09/2025
Alla scoperta degli animali in Riserva
Domenica 21 settembre e concorso fotografico
Mentre si passeggia tra la natura perché non scattare anche qualche bella foto? L’Ente Parchi Emilia Centrale, che gestisce la Riserva insieme al Comune di Fiorano Modenese, ha lanciato un concorso fotografico “Scatti di Natura’’ dedicato alla valorizzazione delle aree protette del territorio regionale, tra cui le Salse di Nirano.
