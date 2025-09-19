Close Menu
[Comune Palermo] cs Gesap acqua non potabile

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Aeroporti, acqua non potabile in aerostazione per valori fuori norma
La scoperta grazie ai controlli di Gesap, utilizzata acqua minerale, bar e ristoranti aperti
In merito alle notizie pubblicate sull’avviso di “acqua non potabile” all’aeroporto di Palermo, la Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, sottolinea che a seguito dei controlli periodici e serrati che la società effettua, sono stati rilevati dei valori batterici fuori norma. In attesa dei nuovi esami predisposti e che saranno disponibili lunedì, per precauzione, anche se non si ravvisano pericoli per l’incolumità pubblica, Gesap ha comunicato ai passeggeri, alle aziende e alle compagnie, in via del tutto precauzionale, che l’acqua erogata in aerostazione non è potabile. Gesap ha immediatamente effettuato la clorazione delle vasche di raccolta dell’acqua e prelevato l’acqua introdotta nel sistema idrico da Amap per fare ulteriori accertamenti. Infine, dopo i primi e contenuti disagi, i bar e ristoranti hanno subito effettuato la pulizia delle macchine del caffè e utilizzato acqua minerale. Le attività commerciali hanno lavorato regolarmente con soltanto qualche restrizione in merito ad alcuni prodotti in vendita.

