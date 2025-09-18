(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Roma, Meleo (M5S): “Bandiera palestinese a Palazzo Senatorio, approvata mozione con impulso M5S”
“È fatta: la bandiera della Palestina sventolerà su Palazzo Senatorio, come simbolo universale della solidarietà di Roma verso chi sta soffrendo a Gaza. Con la mozione approvata oggi in Assemblea Capitolina, inoltre, invitiamo le massime autorità capitoline a fare pressione sul Governo italiano per riconoscere formalmente lo Stato di Palestina e a non dare seguito al memorandum stipulato nel 2013 tra Acea e l’azienda israeliana Mekorot. Un segnale chiaro e indiscutibile, lanciato grazie all’impulso del Movimento 5 Stelle, che nella seduta odierna ha portato la stessa bandiera palestinese nell’Aula Giulio Cesare. Che sia l’inizio di un miglioramento per questo popolo martoriato”.
Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.
