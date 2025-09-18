Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Roma, Meleo (M5S): “Bandiera palestinese a Palazzo Senatorio, approvata mozione con impulso M5S”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Roma, Meleo (M5S): “Bandiera palestinese a Palazzo Senatorio, approvata mozione con impulso M5S”
“È fatta: la bandiera della Palestina sventolerà su Palazzo Senatorio, come simbolo universale della solidarietà di Roma verso chi sta soffrendo a Gaza. Con la mozione approvata oggi in Assemblea Capitolina, inoltre, invitiamo le massime autorità capitoline a fare pressione sul Governo italiano per riconoscere formalmente lo Stato di Palestina e a non dare seguito al memorandum stipulato nel 2013 tra Acea e l’azienda israeliana Mekorot. Un segnale chiaro e indiscutibile, lanciato grazie all’impulso del Movimento 5 Stelle, che nella seduta odierna ha portato la stessa bandiera palestinese nell’Aula Giulio Cesare. Che sia l’inizio di un miglioramento per questo popolo martoriato”.
Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl