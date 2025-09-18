(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): SALVINI CI STORDISCE DI ANNUNCI MA AL SUD STATO FERROVIE E’ RAGGELANTE
ROMA, 18 SET. – “Salvini rischia seriamente di rimbambire gli italiani con i suoi annunci sul ponte sullo Stretto, che si susseguono ormai su base oraria. I cantieri, a suo dire, a ottobre partiranno, come a dare per certo il disco verde della Corte dei Conti. L’opera che fino a poche settimane fa doveva essere un “perno” del piano di riarmo Nato, e che ora dopo la sberla arrivata da Washington non lo è più, ha gli stessi vizi di sei mesi fa: vizi istruttori, ambientali, ingegneristici, progettuali ed economici. Salvini, tra un annuncio e l’altro, non si è mai degnato di venire a spiegarceli in Parlamento. Per questo non fa una grinza la memoria presentata da Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF alla Corte dei Conti sulla delibera del Cipess, che appunto elenca queste criticità. Nel frattempo, segnaliamo a Salvini che per chi ha intenzione di muoversi in Treno a sud di Roma l’autunno si prospetta infernale tra interruzioni di linea, cancellazioni, allungamento dei tempi di percorrenza. In Sicilia poi, il quadro delle infrastrutture ferroviarie rimane raggelante, senza alcun passo avanti da tre anni a questa parte. Se nella girandola di annunci Salvini riuscisse a trovare il tempo anche per monitorare lo stato pietoso delle tratte ferrate secondarie del Sud, non sarebbe male”. Così in una nota la Capogruppo M5S Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Daniela Morfino.
