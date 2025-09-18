Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): SALVINI CI STORDISCE DI ANNUNCI MA AL SUD STATO FERROVIE E’ RAGGELANTE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): SALVINI CI STORDISCE DI ANNUNCI MA AL SUD STATO FERROVIE E’ RAGGELANTE
PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): SALVINI CI STORDISCE DI ANNUNCI MA AL SUD STATO FERROVIE E’ RAGGELANTE
ROMA, 18 SET. – “Salvini rischia seriamente di rimbambire gli italiani con i suoi annunci sul ponte sullo Stretto, che si susseguono ormai su base oraria. I cantieri, a suo dire, a ottobre partiranno, come a dare per certo il disco verde della Corte dei Conti. L’opera che fino a poche settimane fa doveva essere un “perno” del piano di riarmo Nato, e che ora dopo la sberla arrivata da Washington non lo è più, ha gli stessi vizi di sei mesi fa: vizi istruttori, ambientali, ingegneristici, progettuali ed economici. Salvini, tra un annuncio e l’altro, non si è mai degnato di venire a spiegarceli in Parlamento. Per questo non fa una grinza la memoria presentata da Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF alla Corte dei Conti sulla delibera del Cipess, che appunto elenca queste criticità. Nel frattempo, segnaliamo a Salvini che per chi ha intenzione di muoversi in Treno a sud di Roma l’autunno si prospetta infernale tra interruzioni di linea, cancellazioni, allungamento dei tempi di percorrenza. In Sicilia poi, il quadro delle infrastrutture ferroviarie rimane raggelante, senza alcun passo avanti da tre anni a questa parte. Se nella girandola di annunci Salvini riuscisse a trovare il tempo anche per monitorare lo stato pietoso delle tratte ferrate secondarie del Sud, non sarebbe male”. Così in una nota la Capogruppo M5S Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici Daniela Morfino.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl