(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 PENSIONI, PIRRO (M5S): ASSEGNI SACCHEGGIATI DA MELONI, DATI AGGHIACCIANTI*
NOTA STAMPA
Roma, 18 settembre. “Il Governo Meloni-Giorgetti, quello dei presunti ‘conti in ordine’, da quando guida il Paese ha condotto un saccheggio sistematico delle pensioni medie degli italiani. Che poi sono anche le pensioni medio-basse. Alla vigilia della Manovra, arrivano dati agghiaccianti da parte di Itinerari Previdenziali, centro studi peraltro guidato dall’ex sottosegretario leghista Alberto Brambilla: con i tagli alle rivalutazioni delle pensioni oltre 4 volte il minimo, la fascia che sta poco sopra, ovvero quella dei pensionati che percepiscono 2.500 euro lordi al mese, ha subìto un taglio che nei prossimi 10 anni arriva fino a 13.000 euro. E attenzione, parliamo di pensionati con 2.500 euro lordi al mese, che al netto diventano 1.800. Parliamo quindi di quella parte di ceto medio che con il duo Meloni-Giorgetti è diventato ceto morto. Il quadro non cambia neanche per chi sta un po’ sopra queste soglie, che certo non può essere definito ricco. Questo è quello che è stato servito al Paese alla vigilia della quarta Legge di bilancio. E’ l’ennesima dimostrazione che i conti sono in ordine per Giorgetti, Dombrovskis o qualche agenzia di rating, non certo per lavoratori, famiglie e imprese italiane. E alla coppia di falchi Meloni-Giorgetti lo ribadiamo. Ammesso e non concesso che arrivi una promozione del rating, che peraltro la Meloni di opposizione definiva strumento di dittatura finanziaria, bisogna vedere come ci si arriva. Il Governo sta provando ad arrivarci percorrendo la strada più facile e micidiale per gli Italiani: tagli, con un Patto stabilità soffocante; moderazione salariale, professata da Giorgetti già dal Def di aprile 2023; privatizzazioni, con vendite di pezzi di Paese. Così è facile arrivare al bacio in fronte di Dombrovskis o Fitch. Diverso sarebbe arrivare agli stessi obiettivi con la crescita, lo sviluppo industriale, l’innovazione, la tutela dei salari. Ma questo è esattamente ciò che il Governo Meloni non ha voluto fare”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.
