Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Giustizia. Dondi (FdI), un’altra promessa mantenuta. Riforma che i cittadini aspettano da sempre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Giustizia. Dondi (FdI), un’altra promessa mantenuta. Riforma che i cittadini aspettano da sempre
“Per decenni la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente è stata evocata come necessità imprescindibile per rafforzare lo Stato di diritto e garantire davvero un processo equo. Una riforma sempre annunciata e mai raggiunta. Oggi, finalmente, con il governo guidato da Giorgia Meloni e con l’impegno di Fratelli d’Italia, questa battaglia di civiltà entra nel vivo. Separare le carriere significa rafforzare le garanzie di imparzialità del giudice, tutelare l’imputato e, più in generale, rendere la giustizia più trasparente ed equa. È un passaggio fondamentale per restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nel sistema giudiziario. La separazione delle carriere era una promessa al popolo italiano. Oggi possiamo dire che quell’impegno sta diventando realtà. Non più parole, ma fatti concreti. È una svolta che segna la differenza tra chi per anni ha utilizzato il tema solo come slogan e chi, come noi, ha avuto il coraggio di trasformarlo in azione politica. Con questa riforma manteniamo fede al patto con gli elettori e compiamo un passo decisivo verso una giustizia più giusta, finalmente al servizio dei cittadini”.
Così Daniela Dondi, deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl