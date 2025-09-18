(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 FARMACEUTICA. MORGANTE (FDI): BENE APPROVAZIONE TESTO UNICO IN CDM, GOVERNO MELONI VICINO AI CITTADINI
“Sono davvero soddisfatta per l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di disegno di legge delega sul Testo Unico della legislazione farmaceutica. Un testo moderno, all’avanguardia che aiuta e tutela i più deboli e che garantisce un accesso più equo e tempestivo ai farmaci. Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni al Governo Meloni e al Sottosegretario Gemmato per l’azione di programmazione politica e di realizzazione concreta del Testo Unico il cui iter oggi prende ufficialmente avvio. Tra gli obiettivi, quello di monitorare e controllare la spesa farmaceutica e rafforzare le farmacie territoriali che vogliamo diventino dei veri presidi sanitari di prossimità. Il governo Meloni è vicino ai cittadini e lo sta dimostrando ogni giorno con i fatti”. Lo dice Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Affari Sociali e responsabile dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili del partito.
