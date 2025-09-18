Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

ECONOMIA, CAROTENUTO (M5S): “REDDITO DI BASE ESSENZIALE, AL LAVORO SU MOZIONE”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 ECONOMIA, CAROTENUTO (M5S): “REDDITO DI BASE ESSENZIALE, AL LAVORO SU MOZIONE”
Roma, 18 set. – “Credo sia giusto celebrare la settimana dedicata al basic income, in cui in tutto il mondo si parla di reddito garantito. Il tema della redistribuzione della ricchezza è centrale non solo per il Movimento 5 Stelle, visto che persino l’Onu l’ha inserito negli obiettivi per il 2030. I numeri ci dicono chiaramente quanto il problema sia drammatico: in Europa, parliamo di oltre il 20% di persone a rischio povertà. C’è un’assoluta distonia tra gli obiettivi che si pone l’Unione Europea, come il riarmo, e la crisi di povertà così evidente che i suoi cittadini stanno attraversando. Stiamo per depositare una mozione che torna sul tema del reddito minimo garantito: si tratta di misure essenziali non solo per l’Italia, ma per tutta Europa e per questo chiediamo al governo di impegnarsi sul tema. Ci sono una serie di diritti che devono essere riconosciuti come essenziali e tra questi c’è anche il diritto al reddito. Siamo curiosi delle sperimentazioni che nel mondo vengono portate avanti con risultati in alcuni casi estremamente promettenti. Ma sono sicuro che ci arriveremo, perché è evidente che il cambio di paradigma che porterà l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro genererà alcune complessità da affrontare a livello sociale con misure quali il reddito universale. La Costituzione parla chiaro e ci indica la strada da seguire: garantire dignità ai cittadini italiani. Noi promettiamo di impegnarci al massimo perché diventi una priorità per la politica, che deve tornare a fare gli interessi delle persone e non solo quelli della finanza”. Lo dichiara Dario Carotenuto, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera, in occasione di una conferenza stampa sul tema a Montecitorio organizzata dall’associazione RED – Reddito Europa Diritti.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl