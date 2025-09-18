(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 ECONOMIA, CAROTENUTO (M5S): “REDDITO DI BASE ESSENZIALE, AL LAVORO SU MOZIONE”
Roma, 18 set. – “Credo sia giusto celebrare la settimana dedicata al basic income, in cui in tutto il mondo si parla di reddito garantito. Il tema della redistribuzione della ricchezza è centrale non solo per il Movimento 5 Stelle, visto che persino l’Onu l’ha inserito negli obiettivi per il 2030. I numeri ci dicono chiaramente quanto il problema sia drammatico: in Europa, parliamo di oltre il 20% di persone a rischio povertà. C’è un’assoluta distonia tra gli obiettivi che si pone l’Unione Europea, come il riarmo, e la crisi di povertà così evidente che i suoi cittadini stanno attraversando. Stiamo per depositare una mozione che torna sul tema del reddito minimo garantito: si tratta di misure essenziali non solo per l’Italia, ma per tutta Europa e per questo chiediamo al governo di impegnarsi sul tema. Ci sono una serie di diritti che devono essere riconosciuti come essenziali e tra questi c’è anche il diritto al reddito. Siamo curiosi delle sperimentazioni che nel mondo vengono portate avanti con risultati in alcuni casi estremamente promettenti. Ma sono sicuro che ci arriveremo, perché è evidente che il cambio di paradigma che porterà l’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro genererà alcune complessità da affrontare a livello sociale con misure quali il reddito universale. La Costituzione parla chiaro e ci indica la strada da seguire: garantire dignità ai cittadini italiani. Noi promettiamo di impegnarci al massimo perché diventi una priorità per la politica, che deve tornare a fare gli interessi delle persone e non solo quelli della finanza”. Lo dichiara Dario Carotenuto, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera, in occasione di una conferenza stampa sul tema a Montecitorio organizzata dall’associazione RED – Reddito Europa Diritti.
