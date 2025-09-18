Articolo: Agrigento, la città che celebra i motori con le “500 Miglia di Storia, Arte e Cultura”

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

Il rombo dei motori più iconici del mondo risuonerà per le strade di Agrigento. Sabato 27 settembre, le celebri Ferrari sfileranno in occasione delle “500 Miglia di Storia, Arte e Cultura”. L’evento, organizzato in collaborazione tra il Ferrari Club Italia, presieduto da Vincenzo Gibiino, e l’Automobile Club Agrigento, guidato da Salvatore Bellanca, si presenta come un connubio tra l’eleganza delle auto di Maranello e la bellezza mozzafiato del territorio siciliano.

La manifestazione, presentata alla presenza di Giuseppe Pendolino, presidente del Libero Consorzio, del sindaco Miccichè e dell’assessore comunale Carmelo Cantone, è stata accolta con grande entusiasmo. Vincenzo Gibiino, presidente del Ferrari Club Italia, ha espresso il suo orgoglio nel vedere le Ferrari attraversare le vie della città, fermarsi nella Valle dei Templi e proseguire verso la Scala dei Turchi, passando per Porto Empedocle. Un’occasione unica per i partecipanti di diventare “ambassador” della bellezza locale, mentre gli abitanti e i visitatori potranno ammirare il perfetto incontro tra l’arte ingegneristica e lo scenario naturale.

L’iniziativa ha un significato ancora più profondo: “Questo raduno, dedicato ai Ferraristi di Malta – spiega Salvatore Bellanca – va inteso come un ponte tra due civiltà con la stessa cultura mediterranea”. Un gesto simbolico che mira a rinsaldare i legami tra la Sicilia e Malta, uniti dalla storia e dal mare.

Il percorso delle venti Ferrari, provenienti dalla SS 640, è stato studiato per toccare i luoghi più emblematici. Dopo l’ingresso da via Imera, le auto percorreranno la centrale via Atenea fino a raggiungere piazza Pirandello. La sosta di circa dieci minuti davanti a Palazzo dei Giganti permetterà agli appassionati di ammirare da vicino queste meraviglie a quattro ruote. L’itinerario proseguirà poi verso la Valle dei Templi, dove i Ferraristi maltesi avranno l’opportunità di visitare il sito archeologico. Successivamente, il convoglio passerà da via Roma a Porto Empedocle e si fermerà in piazza Kennedy prima di raggiungere la Scala dei Turchi per il pranzo.

L’evento si inserisce nella Motor Week, un’ampia programmazione organizzata da Città dei Motori ANCI, che celebra la cultura dei motori e la loro importanza storica e sociale.