(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 TURCO (M5S): CESSIONE IP GRAVE RISCHIO STRATEGICO, INTERROGAZIONE A URSO
“La cessione in blocco di Italiana Petroli (IP) alla Socar, compagnia di Stato dell’Azerbaijan, rappresenta un passaggio estremamente delicato per il nostro Paese e non può essere considerata una semplice operazione di mercato. Non parliamo solo della rete di distribuzione con oltre 4.500 punti vendita, ma anche di asset cruciali nella raffinazione e nella logistica dei carburanti, cioè di settori che incidono direttamente sulla nostra sicurezza energetica nazionale. Il rischio è evidente: svendere infrastrutture strategiche significa aumentare la dipendenza da paesi terzi, con conseguenze che vanno ben oltre l’aspetto industriale e toccano la nostra autonomia politica, economica e persino geopolitica. Affidare ad attori extra-UE, peraltro controllati da governi esteri, una parte così rilevante della filiera energetica nazionale può compromettere la capacità dell’Italia di pianificare una transizione energetica equilibrata e autonoma. Il Governo non può restare a guardare. Serve un confronto trasparente con tutte le parti coinvolte, a partire dai lavoratori e dalle comunità locali, e occorre valutare seriamente l’utilizzo dei poteri speciali del Golden Power. Per questo motivo – conclude Turco – il Movimento 5 Stelle depositerà una interrogazione parlamentare al Ministro Urso, chiedendo al Governo Meloni di riferire al Parlamento e al Paese su quali strumenti intenda adottare per difendere la nostra sovranità energetica nazionale.”
Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.
