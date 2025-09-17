TS 17/9/2025 VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2025 “TRIESTE DRONI SHOW” : PROVVEDIMENTI IN LINEA DI VIABILITÀ

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2025 “TRIESTE DRONE SHOW” :
PROVVEDIMENTI IN LINEA DI VIABILITÀ
Premesso che tra venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025 si svolgerà a Trieste il
recupero dell’esibizione serale di droni denominata “Trieste Drone Show” spettacolo di luci non inquinanti con accompagnamento musicale – sullo specchio
d’acqua del bacino San Giusto antistante Piazza dell’Unità D’Italia (originariamente
prevista giovedì 14 agosto ma rinviata a causa delle avverse condizioni meteo), il
Comune di Trieste ha disposti il seguente provvedimenti di viabilità, così come
previsti dall’Ordinanza N. 913-25.
Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (per un intervento della
durata di 4 giorni naturali e consecutivi da attuarsi tra le ore 0.00 di mercoledì
17 settembre e le ore 20.00 di domenica 21 settembre p.v. e/o sino a cessate
necessità) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in via Giulio Cesare, nel tratto
di 40 mt. circa antistante il n.ro civ. 2 – tra il varco d’uscita dal comprensorio del
Mercato Ortofrutticolo Comunale in direzione di passeggio Sant’Andrea (lato numeri
civici pari);
istituzione del divieto di transito (da svolgersi esclusivamente tra le ore 21.15 e
le ore 22.00 – nella sola serata di: venerdì 19 o sabato 20 settembre p.v.) per i tutti i
veicoli lungo le rive triestine nel tratto di: riva Del Mandracchio – riva Caduti Per
l’Italianità – riva Tre Novembre, tra l’intersezione con via Di Mercato Vecchio e
l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo;
introduzione di una deroga a quanto indicato ai precedenti punti a favore dei
mezzi di soccorso in servizio di emergenza, dei mezzi delle forze dell’ordine nonché a
favore di eventuali mezzi autorizzati dagli organizzatori della manifestazione di cui in
premessa;
eventuali modifiche o integrazioni alla deroga ed ai provvedimenti indicati ai
precedenti punti o altri provvedimenti necessari alla manifestazione in programma
potranno essere disposti dalla Polizia Locale e/o dalle altre forze dell’ordine presenti
in loco secondo le necessità riscontrate al momento.
