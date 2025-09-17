Rif. ricordiamo oggi in Fiera – Conferenza stampa di presentazione dell’Albo regionale delle Società benefit ore 10.00 presso Fiera del Levante sala Apulia Digital

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Si ricorda il seguente appuntamento in programma *oggi, mercoledì 17
settembre, a Bari*
*“Conferenza stampa di presentazione dell’Albo regionale delle Società
benefit”*
E’ fissata per oggi, *mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 10:00, presso
la Fiera del Levante – Sala Apulia Digital* la conferenza stampa di
presentazione dell’Albo regionale delle Società benefit.
Si tratta di un appuntamento rilevante per il percorso di transizione
sostenibile delle imprese pugliesi: verranno illustrate l’Albo regionale,
la nuova piattaforma digitale attiva dal 20 agosto e le misure di
incentivazione a favore delle società benefit, con possibili ricadute
concrete su bandi e finanziamenti regionali. Interverranno rappresentanti
istituzionali, camerali e delle istituzioni coinvolte.
