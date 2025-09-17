(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

Wed 17 September 2025 Mercato Centrale: da settembre a dicembre aperto anche il sabato sera

Dalle 18 alle 23

Livorno, 17 settembre 2025 – Per il periodo settembre – dicembre il Mercato delle Vettovaglie sarà aperto anche il sabato sera dalle 18 alle 23.

Oltre al ristorante “Alle Vettovaglie”, che già da tempo apre tutti i venerdì e sabato sera, hanno aderito all’iniziativa anche altri banchi di street food e gastronomia.

Questo il calendario delle aperture:

• 20 e 27 settembre

• 4, 11, 18 e 25 ottobre

• 8, 15, 22 e 29 novembre

• 6 e 13 dicembre

