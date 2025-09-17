(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Mercato Centrale: da settembre a dicembre aperto anche il sabato sera
Dalle 18 alle 23
Livorno, 17 settembre 2025 – Per il periodo settembre – dicembre il Mercato delle Vettovaglie sarà aperto anche il sabato sera dalle 18 alle 23.
Oltre al ristorante “Alle Vettovaglie”, che già da tempo apre tutti i venerdì e sabato sera, hanno aderito all’iniziativa anche altri banchi di street food e gastronomia.
Questo il calendario delle aperture:
• 20 e 27 settembre
• 4, 11, 18 e 25 ottobre
• 8, 15, 22 e 29 novembre
• 6 e 13 dicembre
