(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Gaza: Braga (Pd), Rinnoviamo richiesta Meloni in Aula. Consenta confronto al Palamento. Inazione è complicità.
“A Gaza è stata un’altra botta da incubo. Si vanno a cercare donne e bambini casa per casa.
Non c’è paese anche quelli più prudenti che non abbia sentito il dovere di condannare quanto sta accadendo.
Ieri una commissione indipendente dell’Onu ha detto che siamo di fronte a un genocidio.
Cosa aspetta Meloni a venire in Parlamento per avere pieno mandato ad agire subito?
Siamo a un bivio della storia: non potremo raccontare alle prossime generazioni di aver dovuto attendere le mosse della Premier o di aver dovuto attendere che Salvini abbracciasse l’ambasciatore russo.
Leggiamo ancora di vostre esitazioni in Europa. Come è possibile?
Dalla Germania alla Gran Bretagna fino alla Turchia, i governi parlano di un «terribile errore» e chiedono lo stop immediato. Mettetevi e metteteci nella condizione di agire. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: l’inazione non è più un’opzione, è complicità.
Meloni venga in aula per consentire al Parlamento di esercitare il proprio diritto al confronto”.
Lo ha detto in Aula Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, rinnovando la richiesta di comunicazioni della Premier sui fatti in Medio Oriente.
Roma, 17 settembre 2025
