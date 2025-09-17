Close Menu
FINE VITA, MAIORINO (M5S): DA TODDE STRAORDINARIO PASSO DI CIVILTÀ

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 FINE VITA, MAIORINO (M5S): DA TODDE STRAORDINARIO PASSO DI CIVILTÀ
ROMA, 17 SETTEMBRE 2025 – “Per colmare un vuoto legislativo che, in barba ai pronunciamenti della Corte costituzionale, va avanti ormai da anni tocca alle Regioni virtuose rimboccarsi le maniche e far valere i diritti dei cittadini. La legge sul fine vita approvata dalla Regione Sardegna è uno straordinario passo di civiltà che arriva grazie alla determinazione della nostra Alessandra Todde, che mantiene anche questo impegno. In Italia tante persone sono ostaggio di un fronte politico e delle sue propaggini che diffondono un orribile clima oscurantista e retrogrado che, ogni giorno, volta le spalle a cittadini e famiglie che soffrono e chiedono solo e unicamente rispetto, libertà e dignità. Mentre noi ci battiamo per dare più diritti alle persone, in Parlamento la destra continua a giocare con il loro dolore e la loro sofferenza. Questa è la differenza fra noi e loro: ne andiamo fieri”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del M5S al Senato Alessandro Maiorino.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

