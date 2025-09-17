Close Menu
mercoledì 17 Settembre 2025
Toscana

Cultura e arte protagoniste degli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 NOTA STAMPA
Cultura e arte saranno protagoniste degli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia.
Venerdì 19 settembre un pomeriggio speciale dedicato al ricordo di Italo Calvino, a 40 anni dalla sua scomparsa. Alle 18:00 presso la tomba-giardino nel cimitero comunale si svolgerà il reading teatrale a cura dei Narratori di Mondi della Biblioteca Civica di Caorle (VE) e della Compagnia Teatrale Scherzi di Fate, con la partecipazione di Daniele Lorenzi di ARCI Nazionale, “Le città invisibili”.
Sabato 20 settembre alle 17:00 al MuVet di Vetulonia presentazione del libro “ In Taberna. Finger Food dall’Antica Roma” di Martina Tapinassi. Un viaggio nel gusto dell’Antica Roma, raccontato attraverso 30 ricette tratte dalle opere di Apicio, Catone e Columella. Piatti accuratamente selezionati e reinterpretati per incontrare il palato contemporaneo, senza perdere il legame con la loro radice storica. Il volume propone un modo nuovo e sorprendente di avvicinarsi alla cultura antica: la cucina di Roma repubblicana e imperiale rivive oggi sotto forma di finger food, perfetti per le occasioni conviviali e per scoprire la Storia attraverso il cibo. Al termine della presentazione seguirà un Archeoaperitivo.
Gli appuntamenti nell’arte e nella natura proseguono con le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Sabato 20 e domenica 21 settembre, alle 17:00, due ore di percorso guidato tra installazioni, paesaggi e creatività, nel parco d’arte contemporanea dell’architetto Rodolfo Lacquaniti, uno dei luoghi più suggestivi della Maremma.
Sabato sera a Castiglione della Pescaia sarà ” Red Night Moulin Rouge”, una notte intrigante tra desiderio, fascino e seduzione con m usica live per ballare fino a tardi. Obbligatorio dress code Rosso, naturalmente. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale – Castiglione della Pescaia. Dalle 18:30 in Piazzale Maristella start show con l’Accademia dei Piccoli e area danza, spettacolo Burlesque con Holly’s Good, truccabimbi per i più piccoli e bolle di sapone giganti.

