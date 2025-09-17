Aun 17 set. 025 (Pag 4 + foto)

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *Regione Umbria al RemTech Expo, l’assessore Thomas De Luca: “Umbria non
solo cuore ma anche cervello verde d’Italia. Con SIERO progetto bandiera è
riferimento nazionale di innovazione ambientale”*
(aun) – 17 settembre 2025 – La Regione Umbria al RemTech Expo, importante
evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale,
transizione ecologica e rigenerazione del territorio. Presente a Ferrara
l’assessore all’Ambiente Thomas De Luca per illustrare le iniziative
lanciate dalla Giunta regionale nel campo dell’economia circolare e della
bonifica sostenibile. All’Isola Phyto di Arpa Umbria, CNR e Unituscia
particolare interesse ha suscitato il progetto SIERO, iniziativa innovativa
che dimostra l’impegno dell’Umbria nella rigenerazione ambientale
attraverso i principi dell’economia circolare e della bonifica sostenibile.
L’obiettivo è bonificare le falde acquifere contaminate da solventi
clorurati, adottando un approccio di economia circolare finora mai
sperimentato su così ampia scala. L’iniziativa prevede l’utilizzo del siero
di latte, uno scarto dell’industria casearia fornito dall’azienda locale
Grifolatte che viene iniettato nel sottosuolo. Questo siero agisce come
substrato organico, favorendo la degradazione biologica di inquinanti come
il tetracloroetilene, attraverso la tecnologia ERD sviluppata da Ramboll.
*Il progetto SIERO al RemTech Expo*
Questa metodologia innovativa stimola l’azione di batteri naturali, capaci
di neutralizzare gli inquinanti nel tempo, offrendo una soluzione
sostenibile, replicabile e a basso impatto per la rigenerazione ambientale.
L’obiettivo finale è restituire risorse idriche preziose a territori
precedentemente compromessi dalla contaminazione. Il progetto avrà una
durata di 12 mesi, è a costo zero per la Regione e sarà integrato nelle
politiche per la nuova legge sull’economia circolare e le bonifiche
sostenibili, con campionamenti e monitoraggi effettuati da ARPA Umbria.
“L’Umbria non solo cuore ma anche cervello verde d’Italia: rigenerare
le matrici ambientali attraverso l’economia circolare trasformando il
rifiuto in prezioso ingrediente della cura e del risanamento. Per questo
abbiamo deciso di portare il nostro progetto SIERO qui al RemTech. Un
percorso che la Regione intende non solo sostenere, ma rendere sistemico
nell’ambito delle nostre politiche ambientali” dichiara l’assessore De
Luca.
Il tema della diciannovesima edizione del RemTech Expo che si tiene a
Ferrara Expo è “L’uomo al centro del cambiamento. Da minaccia a soluzione”.
Un messaggio che invita a ripensare il rapporto tra persona, territorio e
ambiente attraverso una visione sistemica, dove l’uomo non è visto come un
ostacolo, ma come motore consapevole della transizione ecologica, capace di
generare soluzioni sostenibili attraverso scelte responsabili, politiche
pubbliche efficaci e innovazione tecnologica. L’evento vede la
partecipazione di oltre 350 espositori e più di 10 mila presenze.
*L’impegno della Regione Umbria per un futuro sostenibile*
La partecipazione e la presentazione del progetto SIERO si inseriscono
nella più ampia visione strategica della Regione Umbria per un futuro più
sostenibile. L’Umbria è attivamente impegnata in diversi progetti per
l’adattamento climatico, come l’investimento di 3,8 milioni di euro del
Fondo nazionale per il consumo di suolo per la creazione di foreste urbane
volte a contrastare l’impermeabilizzazione e le isole di calore. Inoltre,
il Progetto Rimu-Clima prevede accordi con fondazione Cima e Anci Umbria
per migliorare la prevenzione e la mitigazione dei fenomeni meteorologici
avversi. Queste iniziative testimoniano il concreto impegno della Regione
nel trasformare le sfide ambientali in opportunità di crescita e
innovazione. La Regione Umbria ribadisce così il proprio impegno verso la
sostenibilità ambientale e l’innovazione, promuovendo modelli virtuosi che
possano essere replicati a beneficio di tutto il territorio.
